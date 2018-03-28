Beyazıt Öztürk sessiz sedasız tası tarağı toplamış...

Geçtiğimiz yıl Ayşe Sultan Korusu’ndaki boğaz manzaralı evini semtin kalabalığından rahatsızlık duyduğu için satan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, 2.5 milyon TL para ödediği Ayazağaza’da orman içinde bulunan dairesinden de aynı şikayet sebebiyle taşındı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Sitenin son dönemde kalabalıklaşması üzerine tadı kaçan, yürüyüş yapamadığı için kilo alan Öztürk sessiz sedasız eski semtine geri döndü.

Bir süredir ev arayışında olduğu bilinen Beyaz, Bebek sırtlarında, yine Boğaz manzaralı bir villa satın alıp geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız yeni evine taşındı. Beyazıt Öztürk'ün yaz sezonunu iki yıl önce Barcelona’da aldığı evinde geçirdiği söyleniyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Beyazıt Özürk'ün birçok kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın kurucusu olduğu Çiftlik Bank'ın reklamını yaptığı görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ekim ayında Beyaz Show'da yayınlanan Çiftlik Bank reklamında Beyazıt Öztürk, Çiftlik Bank'ın ürün tanıtımını yapmıştı.

