Beyaz TV'de skandal itiraf! Stüdyo bir anda buz kesti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var adlı programa telefonla bağlanan bir izleyicinin skandal itirafları hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

Beyaz TV'de skandal itiraf! Stüdyo bir anda buz kesti

Sunuculuğunu Nur Viral'in yaptığı Hayatta Her Şey Var programı eşine az rastlanır skandal bir olayla çalkalandı. Canlı yayına telefonla bağlanan bir kadın izleyicinin, eşiyle ilgili itirafları herkesi şoke etti. İşte o skandal itirafın satırbaşları...

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Beyaz TV'de skandal itiraf! Stüdyo bir anda buz kesti

14 yıldır evli olduğunu söyleyen kadın izleyici, "Eşim beni 3 yıldır çocukluk aşkıyla aldatıyor. Benimle nikahlı olduğu için, aşk yaşadığı kadını daha fazla görebilmek için en yakın arkadaşıyla yakınlaştırdı." dedi. Eşinin arkadaşının da kendi bulunduğu evde kaldığını söyleyen kadın şöyle devam etti: "Ve ben bu sebeple çok sorunlar yaşıyorum. Ben ona söylüyorum bana ondan kopamadığını söylüyor"

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Beyaz TV'de skandal itiraf! Stüdyo bir anda buz kesti

"EŞİMİN ARKADAŞININ TELEFONUNDAN ÖĞRENDİM": Olayı eşinin telefonundan öğrendiğini dile getiren kadın, "Eşimin arkadaşının telefonu birgün evde kalıyor. Ve ben bu olayı onun telefonundan öğreniyorum." dedi.

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Beyaz TV'de skandal itiraf! Stüdyo bir anda buz kesti

2 küçük çocuğunun olduğunu belirten talihsiz kadın, "Gidecek kimsem yok ben ne yapmalıyım. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Böyle yapınca da bana önemli olan makyaj değil doğal güzellik diyor. Çok afedersiniz maymun gibi olmuşsun diyor" diyerek isyan etti.

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