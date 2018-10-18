Beyaz TV'de olay itiraf! Eşinin en yakın arkadaşını 5 dakikada hamile bıraktı

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden bir aldatma hikayesi gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, kocasının en yakın arkadaşı ve komşusunu beş dakikada hamile bıraktığını itiraf etti. 13 yıllık evli olduğunu ve üç çocuğu bulunduğunu söyleyen kadın, şunları dile getirdi;