Beyaz TV'de olay itiraf! Eşinin en yakın arkadaşını 5 dakikada hamile bıraktı

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden bir aldatma hikayesi gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, kocasının en yakın arkadaşı ve komşusunu beş dakikada hamile bıraktığını itiraf etti. 13 yıllık evli olduğunu ve üç çocuğu bulunduğunu söyleyen kadın, şunları dile getirdi;
- Eşimle 6 aylık evliyken büyük bir kavga ettik. Eşim de sinirlenip evden çıktı. O akşam gidip alkol almış. Sarhoş bir şekilde eve dönerken de komşularım eşimi fark edip eve davet etmişler.
- Kocama ayılması için kahve ikram edeceklermiş. Fakat evde kahve olmadığını fark ettiklerinde komşumun eşi eve 5 dakika mesafedeki bakkala kahve almaya gitmiş.
BEŞ DAKİKADA HAMİLE BIRAKMIŞ: O sırada kocamla en yakın arkadaşım baş başa kalmışlar. Bu beş dakikalık süre içerisinde eşim, arkadaşımı hamile bırakmış. Ben bu olayı yaklaşık bir yıl sonra arkadaşım kocasından ayrıldığı zaman öğrendim.
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