Beyaz TV sunucusu Bircan Bali'nin canlı yayında baba itirafı

"6 YIL SONRA DOĞUM GÜNÜMDE GELDİ": Sesini duyduğumda bile dizlerim titriyordu. Çok özlüyordum ama 'Ellerimi keserim yine aramam' dedim. Bir daha asla onu aramayacağımı söyledim. 6 yıl sonra doğum günümde kapı çaldı. Geldi babam. Anneme baktım. Çok sarılmak istedim çünkü çok özlemiştim. Meğerse onlar barışmışlar."