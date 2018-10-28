Beyaz TV muhabirini sokak ortasında evire çevire dövdü

Beyaz TV muhabiri Gençay Ünal ile kameramanı Atilla Özay, trafik cezalarını arttıran yasanın yayınlanmasının ardından sürücülerle röportaj yapmak isteyince hiç beklemedikleri bir sonla karşılaştılar. Haber ekibi, durdurdukları bir aracın sürücüsünden feci şekilde dayak yediler.

Trafik cezalarını arttıran yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından bu konuyla ilgili haber yapmak isteyen Beyaz TV muhabiri Gençay Ünal, kameramanı Atilla Özay'la birlikte sokağa çıktı. Ama işler istenildiği gibi gitmedi. Kurallara uymayan çok sayıda sürücü ile röportajlar yapan ve hatalarını hatırlatan ekip, hiç beklemedikleri bir sonla karşılaştı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Gençay Ünal, hem telefonla konuşan hem de emniyet kemerini takmayan bir sürücüyü durdurarak resmi gazetede yayınlanan yasayı hatırlattı. Sürücü ise evden yeni çıktığını ve bu yüzden takamadığını söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Ünal sürücüye bu yaptığının cezası olduğunu söyleyince sürücü, 'sana ne?' diyerek tepki gösterdi. Ardından da aracından inerek muhabire ve kameramana saldırmaya başladı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 6