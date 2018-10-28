Beyaz TV muhabirine feci dayak

Trafik cezalarını arttıran yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından bu konuyla ilgili haber yapmak isteyen Beyaz TV muhabiri Gençay Ünal, kameramanı Atilla Özay'la birlikte sokağa çıktı. Ama işler istenildiği gibi gitmedi. Kurallara uymayan çok sayıda sürücü ile röportajlar yapan ve hatalarını hatırlatan ekip, hiç beklemedikleri bir sonla karşılaştı.

Gençay Ünal, hem telefonla konuşan hem de emniyet kemerini takmayan bir sürücüyü durdurarak resmi gazetede yayınlanan yasayı hatırlattı. Sürücü ise evden yeni çıktığını ve bu yüzden takamadığını söyledi.

Ünal sürücüye bu yaptığının cezası olduğunu söyleyince sürücü, 'sana ne?' diyerek tepki gösterdi. Ardından da aracından inerek muhabire ve kameramana saldırmaya başladı.

Haber ekibine tekme ve tokat atmaya başlayan sürücüyü çevredeki diğer vatandaşlar sakinleştirdi. Pes dedirten bu anlar kameraya böyle yansıdı.