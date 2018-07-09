ANKARA'dan yeni hükümet sistemine geçiş töreni sebebiyle tarihi kareler yansıdı. En dikkat çeken görüntü ise Beştepe'deki törenden geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri oldu. Beştepe'deki yeni sisteme geçiş törenine 6 bin kişi davet edilmişti. 22 devlet başkanının katıldığı törende sanat ve spor dünyasından bir çok ünlü isim katıldı.
Törene katılanlar arasında sürpriz isimler vardı. Geceye davetli isimler Külliye'den bu paylaşımları yaptılar. Törene, Ece Erken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alişan, İbrahim Sadri, eşinden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Ak Parti'nin davetli listesinden çıkarılan Mustafa Ceceli gibi isimler yer aldı. İşte Beştepe'deki törene katılan ünlü isimler...
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