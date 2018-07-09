Beştepe'deki törene katılan ünlü isimler!

ANKARA'dan yeni hükümet sistemine geçiş töreni sebebiyle tarihi kareler yansıdı. En dikkat çeken görüntü ise Beştepe'deki törenden geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri oldu. Beştepe'deki yeni sisteme geçiş törenine 6 bin kişi davet edilmişti. 22 devlet başkanının katıldığı törende sanat ve spor dünyasından bir çok ünlü isim katıldı.