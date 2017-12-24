Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması aşk mı yaşıyorlar?

"Bugün basında 'Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor' diye çıkan ve gerçekle örtüşmeyen haberleri kınıyorum. Havanın soğuk olmasından dolayı nezaket gösterip sizinle konuşmamıza rağmen, bu kadar çirkince, söylediklerimizle örtüşmeyen ve hiçbir amaç gütmeden yaptığınız bu haberlere anlam veremiyorum. İlkokuldan beri her zaman yanımda olan bir arkadaşımla böyle bir haberin konusu olmak gerçekten çok üzücü"