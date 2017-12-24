Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması aşk mı yaşıyorlar?

Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması aşk mı yaşıyorlar?

Meryem dizisinde Beliz karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…” diyerek Dolunay'ın Ferit'i Can Yaman ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Bestemsu Özdemir, Asmalımescit'te bulunan bir mekanda Oğulcan Engin'le eğlendi.

14
Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması aşk mı yaşıyorlar?

Mekan çıkışı objektiflere takıldı. İkili daha sonra Bestemsu Özdemir'in kullandığı otomobille Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti. Yaşananlardan sonra yeni bir birliktelik iddialarının ortaya çıkmasıyla Bestemsu Özdemir Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. İşte o açıklama...

24
Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması aşk mı yaşıyorlar?

"Bugün basında 'Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor' diye çıkan ve gerçekle örtüşmeyen haberleri kınıyorum. Havanın soğuk olmasından dolayı nezaket gösterip sizinle konuşmamıza rağmen, bu kadar çirkince, söylediklerimizle örtüşmeyen ve hiçbir amaç gütmeden yaptığınız bu haberlere anlam veremiyorum. İlkokuldan beri her zaman yanımda olan bir arkadaşımla böyle bir haberin konusu olmak gerçekten çok üzücü"

34
Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması aşk mı yaşıyorlar?

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat