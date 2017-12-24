Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması aşk mı yaşıyorlar?

Meryem dizisinde Beliz karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…” diyerek Dolunay'ın Ferit'i Can Yaman ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Bestemsu Özdemir, Asmalımescit'te bulunan bir mekanda Oğulcan Engin'le eğlendi.
Mekan çıkışı objektiflere takıldı. İkili daha sonra Bestemsu Özdemir'in kullandığı otomobille Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti. Yaşananlardan sonra yeni bir birliktelik iddialarının ortaya çıkmasıyla Bestemsu Özdemir Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. İşte o açıklama...
"Bugün basında 'Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor' diye çıkan ve gerçekle örtüşmeyen haberleri kınıyorum. Havanın soğuk olmasından dolayı nezaket gösterip sizinle konuşmamıza rağmen, bu kadar çirkince, söylediklerimizle örtüşmeyen ve hiçbir amaç gütmeden yaptığınız bu haberlere anlam veremiyorum. İlkokuldan beri her zaman yanımda olan bir arkadaşımla böyle bir haberin konusu olmak gerçekten çok üzücü"
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