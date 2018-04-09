Bestemsu Özdemir panik yapınca muhabirin ayağını ezdi!

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir önceki gece Arnavutköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendir. Gazetecileri fark eden özdemir görüntü vermemk için trafiği birbirine kattı. Panik halinde aracını muhabirlerin üzerine süren Özdemir bir muhabirin ayağını ezdi

Oyuncu Bestemsu Özdemir önceki gece Arnavutköy'ü birbirine kattı. Bir mekandan kız arkadaşıyla çıkan ve trafikte kalan Bestemsu Özdemir, gazetecileri fark edince son sürat Arnavutköy'den kaçmak istedi. Vale ücretini bile ödemeden, kendisini görüntülemek isteyen muhabirlerin üstüne aracını süratli şekilde süren Bestemsu Özdemir'in panik halleri şaşırttı. Bir muhabirin ayağını ezen ve Arnavutköy'de bir araca çarpmaktan kıl patı yırtan Bestemsu Özdemir'in neden paniklediği merak konusu oldu. Twitter

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BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?: Bestemsu Özdemir 25 yaşında, 1.73 boyunda ve oyuncu. Bestemsu Özdemir'in babası ile annesi o daha 2 yaşındayken ayrıldı. Bestemsu Özdemir 2-3 sene anneannesi ve dedesiyle birlikte Ankara’da yaşadı. Liseyi Özel Fransız Lisesini okuyarak tamamladı.Üniversite de ise İ.T.Ü Moda Tasarım bölümünü bitirdi. Okumak istediği bölüm Mücevher Tasarımı ile ilgili bölüm olmasına rağmen o yıllarda bir süre kadar rahatsızlandı ve okuluna devam edemedi. Twitter

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Ardından ise karakalem ile beraber yağlı boya yapmaya başladı ve bu yönde eğitim aldı. Üniversite Moda Tasarım bölümüne çok yüksek bir başarı elde ederek girdi. Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı. Twitter

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