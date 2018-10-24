Beşiktaş'ta yeni maaşları belli oldu! O futbolcular...

Beşiktaş futbol kulübünde Türk futbolcular ve teknik heyetin maaşları Türk Lirası üzerinden verilmeye başlandı. Ekim ayından itibaren yıllık maaşlarını TL üzerinden alacak olan yerli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yüzde 20 gelir kaybı yaşayacak.
Beşiktaş yönetim kurulu geçtiğimiz Mayıs ayında Euro'nun TL'ye oranla büyük değer kazanması sonrası Euro üzerinden yapılan mevcut sözleşmelerin en kısa sürede Türk lirasına çevrilmesi konusunda karar almıştı.
Buna göre teknik direktör Şenol Güneş dahil takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek, Necip Uysal ve A takıma yeni katılan genç futbolculardan Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi artık TL üzerinden maaş alacak.
Euronews'in haberine göre Euro kurunu 5.40'a sabitleyen yönetimin yerli isimlere vereceği yeni ücretler şu şekilde olacak:
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