Beşiktaş'ta yeni maaşları belli oldu! O futbolcular...

Beşiktaş futbol kulübünde Türk futbolcular ve teknik heyetin maaşları Türk Lirası üzerinden verilmeye başlandı. Ekim ayından itibaren yıllık maaşlarını TL üzerinden alacak olan yerli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yüzde 20 gelir kaybı yaşayacak.