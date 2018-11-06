Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'dan kötü haber! 'Bu kararın geri dönüşü yok'

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi. sürpriz bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı. Ünlü çift, ani bir kararla yollarını ayırdı. Çiftin yakın çevresine “Bu kararın geri dönüşü yok” dediği ve Tüzünataç’ın moral bulmak için bir süreliğine yurtdışına gittiği öğrenildi.
Birkan Sokullu kısa süre önce muhabirlerin Berrak Tüzünataç ile ilgili sorularına "Her şey yolunda arkadaşlar" diyerek yanıt vermişti. Yine Sokullu, geçtiğimiz yaz Tüzünataç'la çektirdiği bir fotoğrafı 'Mutluyuz be çocuklar' notuyla paylaşarak sevgisini dile getirmişti.
BİRKAN SOKULLU KİMDİR? Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003 yılında, 'Best Model Of Turkey' yarışmasında üçüncü oldu.
Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.
Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersler aldı. "Küçük Kadınlar" dizisinde Ayaz karakteri ile dikkms production ile anlaştı. "Küçük Sırlar" dizisinde "Demir" rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.
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