Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...

2018 yılı Survivor'ı dışardan en çok yarışmacı alması ile hatırlanacak gibi. Beklenmedik sakatlıklar sebebiyle zorunlu diskalifiyeler arka arkaya gelince takıma sürekli yeni isimler takviye edildi. Bunlardan en sonuncusu da Berna Canbeldek oldu. Aslında Berna Canbeldek yeni bir isim değil. Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Daha önce Survivor'a 2 kez katılmıştı. Bu da üçüncü oldu. Survivor'dan ilk gidişinde Sahra'yı dövdüğü için atılmıştı.