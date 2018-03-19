Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...

2018 yılı Survivor'ı dışardan en çok yarışmacı alması ile hatırlanacak gibi. Beklenmedik sakatlıklar sebebiyle zorunlu diskalifiyeler arka arkaya gelince takıma sürekli yeni isimler takviye edildi. Bunlardan en sonuncusu da Berna Canbeldek oldu. Aslında Berna Canbeldek yeni bir isim değil. Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Daha önce Survivor'a 2 kez katılmıştı. Bu da üçüncü oldu. Survivor'dan ilk gidişinde Sahra'yı dövdüğü için atılmıştı.
SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE OLMUŞTU: Survivor izleyicisinin aklında Berna Canbeldek hırçın, kaba saba biri olarak kalmıştı. Son hali için instagramına bakanlar bu kez hayli şaşkın. Çünkü o bildiğiniz Berna Canbek gitmiş yerine bambaşka biri gelmiş.
BERNA CANBEK'İN ESKİ VE YENİ HALİ : Berna Canbek'in değişimini en iyi anlatan karelerden biri bu... Soldaki yeni hali sağdaki Survivor'dan hatırladığımız hırçın ve pejmürde kız.
BERNA CANBELDEK KİMDİR NERELİ : Berna Canbeldek diğer bir çok isim gibi Acun Ilıcalı'nın eski tanıdıklarından. Survivor'a katılmadan önce Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında boy göstermişti. Dans alanında yeteneğini sergileyen Berna Canbeldek, aslen Bursalı.
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