Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir kaç yaşında yine çıplak fotoğraflar sızdı

Hackerlar onlara musallat oldu. Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkanSavaşçı dizisiyle kariyeride zirve yapan Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hacklerla ikin imtihanı. Daha önce Merve Şarapçıoğlu hacklenmiş ve Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları, yatak görüntüleri sızmıştı. Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram'ı yeniden hacklendi. Bu kez Berk Oktay çıplak fotoğraflarının yanı sıra, Berk Oktay'ın başka bir kadınla yatak görüntüleri ifşa oldu. Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu sessizliğini koruyor. Peki Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir nereli kaç yaşında ne iş yapıyor...

MERVE ŞARAPÇIOĞLI KİMDİR; Berk Oktay 2016 yılında sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde okudu. Çift, 2010 yılından beri birlikte. 28 yaşında olan Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay ile evlendi. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu çifti, geçtiğimiz aylarda nişanlanmış ve hayranlarına bu güzel haberi duyurmuştu.

Savaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

BERK OKTAY KİMDİR; Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara’da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul’a gelip Uğurkan Erez’le çalıştı, 2001 yılında Best Model’e katılıp ‘Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

Berk Oktay kimdir nereli kaç yaşında yine çıplak fotoğrafları ifşa oldu

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.