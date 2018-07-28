Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını paylaşan Merve Şarapçıoğlu kimdir?

Berk Oktay'ın sosyal medyada büyük yankı uyandarıran çıplak fotoğraf skandalının ardındaki isim belli oldu. İlk önce sosyal medya hesaplarının hacklenmesi neticesinde internete yayıldığı iddia edilen Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını eşi Merve Şarapçıoğlu'nun ifşa ettiği ortaya çıktı. Son olarak Berk Oktay'ın ifade verdiği skandalın ardından Merve Şarapcıoğlu'nun kim olduğu büyük bir merak konusun oldu. Merve Şarapcıoğlu kimdir? İşte Merve Şarapcıoğlu hakkında merak edilenler. MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?: Paylaşımları yaptığı öğrenilen Merve Şarapçıolu, 1988 doğumludur. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Şarapçıoğlu, 2010 yılında başlayan Berk Oktay ile beraberliğinin ardından 21 Ağustos 2016 yılında dünya evine girdi.

BERK OKTAY VE ŞARAPÇIOĞLU BOŞANIYOR MU? Geçtiğimiz Mart ayında Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medyada özel fotoğrafları yayıldı ve çiftin avukatı konuyla hacklendiklerini belirten açıklama yaptı. Açıklamadan kısa bir süre sonra çiftin boşanma sürecine girdiği öğrenildi.

OLAY YÜZÜ SARGILI FOTOĞRAF İLE BAŞLADI: Olay, Merve Şarapçıoğlu'nun kendi instagram hesabından yüzü şiş ve sargılı fotoğrafının paylaşılmasıyla başladı ve ardından fotoğrafın burun ameliyatı sonrası çekildiği açıklaması yapıldı.