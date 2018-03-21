Berk Oktay kimdir nereli kaç yaşında çıplak fotoğrafları olay oldu

Arka Sokaklar, İlişki Durumu: Karışık dizileri ile büyük bir çıkış yakalayan ve son dönemde Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde canlandırdığı Kaan Bozok karakteri ile yıldızı iyice parlayan, başarılı oyuncu Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hacklendi. Hacklenen çiftin çıplak fotoğrafları internete sızdı. Bu haber gündeme bomba gibi düştü. Hacker mağduru olan Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu, böylece hack furyasının son kurbanları oldu. Peki çıplak fotoğrafları sızan Berk Oktay kimdir nereli kaç yaşında Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu kim ne iş yapıyor. İşte Berk Oktay tüm detaylar ve olay yaratan çıplak fotoğraflar.

BERK OKTAY KİMDİR; Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara’da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul’a gelip Uğurkan Erez’le çalıştı, 2001 yılında Best Model’e katılıp ‘Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

Savaşçı dizisinin Kaan'ı Berk Oktay'ın çıplak yatak görüntüleri skandal HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

ÇOK ÖZEL FOTOĞRAFLARI SIZDI; Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun çok özel görüntüleri hackerlar tarafından sızdırıldı.

Fotoğraflara, kişinin özel hayatını ihlal ettiği ve gayrı resmi yollarla ele geçirilip yayınlandığı için sitemizde yer vermiyoruz.