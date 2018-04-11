Bergüzar Korel: Son halini görünce çok üzüldük

Vatanım Sensin'de Azize karakterini canlandıran Bergüzar Korel, izin gününde Cihangir’de sahibi olduğu Just Coffee adlı mekanındaydı. Suudi Arabistan'ın Türk dizilerine koyduğu yasaklama haberleri hakkında konuşan Korel şunları söyledi: “Kapsamlı bir şey olduğunu sanmıyorum. Üzerinde düşünmemek lazım. Arap dünyası aslında bizim Türk dizileri için çok büyük bir pazar değil. Latin Amerika, dizilerimizin daha büyük kitlelere ulaştığı bir yer."