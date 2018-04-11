Bergüzar Korel: Son halini görünce çok üzüldük

Vatanım Sensin'de Azize karakterini canlandıran Bergüzar Korel, izin gününde Cihangir’de sahibi olduğu Just Coffee adlı mekanındaydı. Suudi Arabistan'ın Türk dizilerine koyduğu yasaklama haberleri hakkında konuşan Korel şunları söyledi: “Kapsamlı bir şey olduğunu sanmıyorum. Üzerinde düşünmemek lazım. Arap dünyası aslında bizim Türk dizileri için çok büyük bir pazar değil. Latin Amerika, dizilerimizin daha büyük kitlelere ulaştığı bir yer."
"Balkan ülkeleri de bizim için önemli ve büyük bir pazar. Türk dizileri, oralarda daha yaygın” Özellikle Arjantin’den inanılmaz hayran kitleleri olduğunu belirten 35 yaşındaki Korel, “Bazen benim kafeme bile geliyorlar. Cihangir’de dolaşıyorlar. Onları ilk gördüğümde çok şaşırmıştım” şeklinde konuştu.
Hekimbaşı Salih Efendi yalısının tanker kazası sonrası harabeye dönmesi hakkında da konuşan Korel, “Tarihi bir yapıydı, adına filmler yapılmıştı. Biz de orada çok çekim yaptık. Son halini görünce çok üzüldük, tarihi mirasımız gitti” dedi.
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