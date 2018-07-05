Beren Saat'i elle taciz etti! Saat'i taciz eden televizyon yöneticisi kim?

Bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu Beren Saat, başrolünde oynadığı "Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisinin Fransa’da yayınlanmaya başlaması nedeniyle Le Figaro gazetesine verdiği röportajla 'taciz' bombasını bir kez daha patlattı. Beren Saat, ilk kez 3 yıl önce gündeme getirdiği ama ismini vermediği televizyon kanalı yöneticisinin kendisini nasıl taciz ettiğini anlattı. “Bir televizyon kanalı yöneticisinin tacizine uğradım” diyen Beren Saat, o tacizci televizyon yöneticisinin ismini vermedi. Peki ünlü oyuncuyu elle taciz eden o televizyon yöneticisi kim? Hala yöneticilik yapıyor mu? Beren Saat o kişinin ismini açıklayacak mı? Beren Saat başka kimler taciz etti? Kulisine girip Zorla dudağından öpen oyuncu kim?..