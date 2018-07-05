Beren Saat'i elle taciz etti! Saat'i taciz eden televizyon yöneticisi kim?

Beren Saat'in başrolünde oynadığı "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisi Fransa'da gösterilmeye başlandı. Güzel oyuncu Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, bir televizyon yöneticisinin kendisini elle taciz ettiğini anlattı. Peki kim o televizyon yöneticisi?..

Beren Saat'i elle taciz etti! Saat'i taciz eden televizyon yöneticisi kim?

Bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu Beren Saat, başrolünde oynadığı "Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisinin Fransa’da yayınlanmaya başlaması nedeniyle Le Figaro gazetesine verdiği röportajla 'taciz' bombasını bir kez daha patlattı. Beren Saat, ilk kez 3 yıl önce gündeme getirdiği ama ismini vermediği televizyon kanalı yöneticisinin kendisini nasıl taciz ettiğini anlattı. “Bir televizyon kanalı yöneticisinin tacizine uğradım” diyen Beren Saat, o tacizci televizyon yöneticisinin ismini vermedi. Peki ünlü oyuncuyu elle taciz eden o televizyon yöneticisi kim? Hala yöneticilik yapıyor mu? Beren Saat o kişinin ismini açıklayacak mı? Beren Saat başka kimler taciz etti? Kulisine girip Zorla dudağından öpen oyuncu kim?..

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Beren Saat'i elle taciz etti! Saat'i taciz eden televizyon yöneticisi kim?

KANAL GECESİNDE K... ELLEYEN SARHOŞ YÖNETİCİ... Beren Saat 2015 yılında verdiği röportajda başına gelen tacizlerişöyle anlatmıştı: “K....ı hem de bir kanal gecesinde elleyen sarhoş bir kanal yöneticisiyle tartışmam, sevgilisi olmamayı gururuna yediremeyen partnerler, arkadaşımın evinde tuvalete zorla dalıp dudaklarıma yapışan bir oyuncuyu itişim...”

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Beren Saat'i elle taciz etti! Saat'i taciz eden televizyon yöneticisi kim?

Beren Saat'in Le Figaro'ya verdiği röportajın Türk medyasına "çocuklarınızı feminist yetiştirin" şeklinde haber olmasını ama aynı röportajdaki televizyon yöneticisinin tacizine uğradığını söylediği bölümlerin atlanmasına Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök itiraz etti. "Elle taciz eden kanal yöneticisi kimdi, onu hiç merak etmediniz mi?" diye soran Ertuğrul Özkök, "O kişi hâlâ görevinin başında mı... Hâlâ aynı şeyleri yapıyor mu?.." diye sordu. Ve gazetecileri kendi mesleklerinden insanların tacizini gizlemekle suçladı. İşte Özkök'ün yazısının o bölümü...

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Beren Saat'i elle taciz etti! Saat'i taciz eden televizyon yöneticisi kim?

AYNI cümleleri bir kere daha, hem de bu defa daha açık bir ifadeyle okuyunca merak ettim: “Kim bu kanal yöneticisi...”

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