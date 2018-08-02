Berber, çocuğun aklını başından aldı! Bu nasıl şaka?

Jude Sannicandro adlı bir berber, 10 yaşındaki çocuğa yaptığı şakayı internette paylaştı. Berber, Vito isimli küçük çocuğu traş ederken, kulak kesilme şakası yaparak çocuğun aklını başından aldı. İşte o anlar...

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  • Komik Videolar 02 Ağustos 2018 09:29
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