Berat Kandili resimli mesajları kısa sözlü kutlama rehberi 2018

Meleklerin bayramı olan, amel defterinin yeniden yazıldığı, günahların affolduğu bu mübarek gece için en güzel resimli kandil mesajlarını ve anlamlı berat kandili görselli mesajlar derlemesini sizler için hazırladık. Ellerin semaya açılacağı bu kutsal gecede sevdiklerinize resimli kandil mesajı yollayın, berat kandili dualarında hayır dualarını alın.
30 Nisan 2018 gecesi Berat Kandili olarak kutlanırken bu gecede amel defterinin yazıldığını unutmayın. Sevdiklerinizin Berat Kandili hazırladığımız kısa SMS mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte yeni hazırlanmış 2018 yılına özel Berat Kandili resimli mesajları ve kutlama sözleri;
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
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