Berat Kandili resimli mesajları kısa sözlü kutlama rehberi 2018

Berat Kandili resimli mesajları, kısa ve öz SMS ve Whatsapp uyumlu kandil mesajları haberimizde. Meleklerin bayramı olan bu kutsal gün için en güzel kandil mesajlarını ve berat kandiline özel görsellerle hazırlanmış kandil mesajları haberimizde bulabilirsiniz.

Meleklerin bayramı olan, amel defterinin yeniden yazıldığı, günahların affolduğu bu mübarek gece için en güzel resimli kandil mesajlarını ve anlamlı berat kandili görselli mesajlar derlemesini sizler için hazırladık. Ellerin semaya açılacağı bu kutsal gecede sevdiklerinize resimli kandil mesajı yollayın, berat kandili dualarında hayır dualarını alın. Twitter

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30 Nisan 2018 gecesi Berat Kandili olarak kutlanırken bu gecede amel defterinin yazıldığını unutmayın. Sevdiklerinizin Berat Kandili hazırladığımız kısa SMS mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte yeni hazırlanmış 2018 yılına özel Berat Kandili resimli mesajları ve kutlama sözleri; Twitter

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Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.. Twitter

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