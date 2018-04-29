Berat Kandili nasıl ibadet edilir berat kandili namazı kılınışı ve özel duası

Berat Kandili nasıl dua edilir, berat kandilinde nasıl ibadet edilir, berat kandili 2 rekatlık kısa ve 100 rekatlık uzun namazı detaylı anlatımıya haberimizde.

Berat Kandili nasıl ibadet edilir berat kandili namazı kılınışı ve özel duası

Berat Kandili nasıl ibadet edilir, kandil gecesi neler yapılır ve Berat Kandili gecesi kılınacak 2 rekatlık kısa namaz ve 100 rekatlık uzun namaz nafile namazı kılınışları haberimizde olacak. Bu gece meleklerin bayramı, amel defterinin yeniden yazıldığı bol fazileletli berat kandili gecesi. Peki bu gece müslümanlar nasıl ibadet etmeli, nasıl dua etmeli, hangi duaları okumalı, Hz. Muhammed bu kutsal gecede nasıl ibadet eder, hangi namazı kılardı?

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Berat Kandili nasıl ibadet edilir berat kandili namazı kılınışı ve özel duası

Amel defterinin yazıldığı Berat gecesi dualar ve ibadetle geçirilmelidir. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Haliyle bu gecede günahlarınız için tövbe edip dua etmeyi ihmal etmeyin.

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Berat Kandili nasıl ibadet edilir berat kandili namazı kılınışı ve özel duası

Berat Kandili gecesinde kılanan 100 rekatlık namaz kılabileceğiniz gibi peygamberimizin kıldığı 2 rekatlık kandil namazını da kılabilirsiniz. Peygamberimiz Berat gecesinde 2 rekatlık namaz kılardı ve özel bir duayı okurdu.

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Berat Kandili nasıl ibadet edilir berat kandili namazı kılınışı ve özel duası

BERAT NE DEMEK: Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili gecesi İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah'ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi gerçekleşmektedir. Ayrıca o günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste geçmektedir. Bu yıl Ramazan'ın müjdecisi olan ve Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili ne zaman? 2018 Berat Kandili, Mevlid Kandili ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri..

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