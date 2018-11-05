Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar bulundu.

Ekim ayı enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,67, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,91 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 oldu.

Canlı yayında açıklanan verileri değerlendiren Albayrak ''Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in ekim ayı 2017'nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz'' dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

EYLÜL AYI ZOR AYIMIZ OLACAKTI: Enflasyon hakkında: Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten.Eylül'de fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktı ve bunun enflasyona yansıdığını gördük. Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor. Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık, Ekim'de enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösteriyor. Dolar 8.00-8.50'dan bu noktalara geldi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI: Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in ekim ayı 2017'nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz. Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yılsonu hedeflerini yakalacağımızı görüyoruz.

  • Medya 05 Kasım 2018 13:49
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