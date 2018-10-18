Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar! Ekonomideki dalgalanma durdu

TÜSİAD, Çin'deki muadil kuruluşlarından Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) ile işbirliğinde 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Swissôtel the Bosphorus'da BRICA İstanbul Zirvesi'ni düzenlenledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak zirvede yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak; "Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu" açıklamasında bulunurken, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 21 değer kazandığına vurgu yaptı. Berat Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

REKBETÇİLİK ANCAK İNOVASYONLA GELİR: 2002 Kasım'dan beri kapsamlı altyapı hamlemiz girişime büyük bir avantaj sağladı. 2008 küresel finansal krizden beri 10 yıl geçti. 2010'den beri küresel ekonomi yavaş yavaş toplanmaya başladı. Kuşak ve yol girişimini en başından beri destekledik. Küresel ekonomiler konusunda iyimserlik karamsarlığa bıraktı yerini. Finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım gidiyor. Ticaret savaşları konusu da önemli. Tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini söyledik.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELDİ: Bu söylemlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Ekonomi politikalarımızı verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yüzde 7'ye yakın büyüme gösterdik. Bu büyümede tüketim, yatırım, özel kesim gibi faktörler Türkiye büyümesinin başlıca kısımları oldu. Türkiye bu süreçte çok önemli sorunların da üstesinden geldi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISINI KORUYACAĞIZ: Bu temelleri önümüzdeki dönem daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceğiz. Daha da dayanıklı hale getirecek yöntemleri hayata geçirdik, daha da yenilerini hayata geçireceğiz.

  • Siyaset 18 Ekim 2018 12:11
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