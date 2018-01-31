Beraber yenmemesi gereken yiyecekler

Birlikte yenmesi yasaklanan gıdaların tabiatları aynı olup özellik­lerini kuvvetli olarak gösterirler. Sıcak tabiattaki bir gıdanın sıcak ta­biattaki bir diğer gıda ile yenmesi ya da soğuk tabiattaki bir gıdanın soğuk tabiattaki bir gıda ile birlikte yenmesi dengeyi bozacaktır. Bu da orta nitelikte olması gereken gıdayı önemli derecede soğuk ya da sıcak karakterde yapacaktır. Ayrıca ağır ve geç sindirilen yiyeceğin aynı özellikteki bir diğer yiyecek ile beraber yenmemesi gerekir. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Tostu bir kahve ile tüketirseniz, kafein tosttaki tüm besleyici değerleri yok edecek ve kısa bir süre sonra tekrar acıkacaksınız. Bu yüzden tost yanında yeşil çay tercih edin.

Birlikte yenmesi yasaklanan gıdaların tabiatları aynı olup özellik­lerini kuvvetli olarak gösterirler. Sıcak tabiattaki bir gıdanın sıcak ta­biattaki bir diğer gıda ile yenmesi ya da soğuk tabiattaki bir gıdanın soğuk tabiattaki bir gıda ile birlikte yenmesi dengeyi bozacaktır. Bu da orta nitelikte olması gereken gıdayı önemli derecede soğuk ya da sıcak karakterde yapacaktır. Ayrıca ağır ve geç sindirilen yiyeceğin aynı özellikteki bir diğer yiyecek ile beraber yenmemesi gerekir. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Bu iki kahvaltılık birlikte tüketildiğinde midede şişmeye yol açar. Bu yüzden kahvaltı için birini tercih edin. Birlikte yenmesi yasaklanan gıdaların tabiatları aynı olup özellik­lerini kuvvetli olarak gösterirler. Sıcak tabiattaki bir gıdanın sıcak ta­biattaki bir diğer gıda ile yenmesi ya da soğuk tabiattaki bir gıdanın soğuk tabiattaki bir gıda ile birlikte yenmesi dengeyi bozacaktır. Bu da orta nitelikte olması gereken gıdayı önemli derecede soğuk ya da sıcak karakterde yapacaktır. Ayrıca ağır ve geç sindirilen yiyeceğin aynı özellikteki bir diğer yiyecek ile beraber yenmemesi gerekir.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 8