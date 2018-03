Bella Hadid Kendall Jenner yine olay yarattı üstsüz fotoğraf paylaştılar

Kardashian'lardan Kendall Jenner ve Hadid kardeşlerden Bella Hadid, her adımlarıyla olay yaratıyorlar. Aynı zamanda o iyi iki arkadaş olan Kendall Jenner ve Bella Hadid'in yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor, her skandalda isimleri beraber geçiyor. Kendall Jenner ve Bella Hadid'in son yaptıkları yine olara yarattı. Her ikiside dünyaca ünlü Victoria's Secret'in mdoelleri olaran Bella Hadid ve Kendall Jenner'ın üstsüz fotoğrafları olay yarattı.