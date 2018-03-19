Bella Hadid Kendall Jenner yine olay yarattı üstsüz fotoğraf paylaştılar

ABD'li modeller Kendall Jenner ve Bella Hadid, önceki gün instagram'dan üstsüz bir şekilde denize girerken fotoğraflarını paylaştı.

Bella Hadid Kendall Jenner yine olay yarattı üstsüz fotoğraf paylaştılar

Kardashian'lardan Kendall Jenner ve Hadid kardeşlerden Bella Hadid, her adımlarıyla olay yaratıyorlar. Aynı zamanda o iyi iki arkadaş olan Kendall Jenner ve Bella Hadid'in yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor, her skandalda isimleri beraber geçiyor. Kendall Jenner ve Bella Hadid'in son yaptıkları yine olara yarattı. Her ikiside dünyaca ünlü Victoria's Secret'in mdoelleri olaran Bella Hadid ve Kendall Jenner'ın üstsüz fotoğrafları olay yarattı.

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Bella Hadid Kendall Jenner yine olay yarattı üstsüz fotoğraf paylaştılar

ABD'li modeller Kendall Jenner ve Bella Hadid, önceki gün instagram'dan üstsüz bir şekilde denize girerken fotoğraflarını paylaştı.

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Bella Hadid Kendall Jenner yine olay yarattı üstsüz fotoğraf paylaştılar

Üstsüz şekilde girdikleri denizin tadını çıkaran Bella Hadid ve Kendall Jenner, sosyal medya paylaşımına 'gerçek aşkı bulmak için uyandık' notunu yazdı.

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Bella Hadid Kendall Jenner yine olay yarattı üstsüz fotoğraf paylaştılar

İŞTE O FOTOĞRAF; Kendall Jenner, son dönemde Ed Sheeran'ın klibinde oynamasıyla adından söz ettirmişti.

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