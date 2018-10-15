Belediye başkanının oğlu başından vuruldu!

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), otomobilin içinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Sungur, tedavisi için Ankara GATA'ya sevk edildi.

Belediye başkanının oğlu başından vuruldu!

Kırıkkale’ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur, TOKİ blokları yakınında otomobilinin içinde ağır yaralı olarak bulundu. Silahla başından vurulduğu belirlenen Sungur, hastaneye kaldırıldı.

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Belediye başkanının oğlu başından vuruldu!

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahallede bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blakları yakınandaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi başının arka kısmından tabanca vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi.

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Belediye başkanının oğlu başından vuruldu!

Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptadı.

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Belediye başkanının oğlu başından vuruldu!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

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