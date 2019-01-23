Bel fıtığına sebep olan 4 neden aman bunlardan uzak durun!

Günlük yaşamın koşuşturması, yorucu iş saatleri, yüksek teknoloji kullanımı ve hareketsizliğin bir sonucu olarak bel fıtığı vakalarında artış görülüyor. İşte bel fıtığına sebep olan nedenler...

Günlük yaşamın koşuşturması, yorucu iş saatleri, yüksek teknoloji kullanımı ve hareketsizliğin bir sonucu olarak bel fıtığı vakalarında artış görülüyor. Ancak her yaş grubunda ortaya çıkan bel fıtığını hayatınızda yapacağınız birkaç basit değişiklikle önleyebilirsiniz. Memorial Hizmet ve Bahçelievler Hastaneleri Beyin, Sinir, Omurilik ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Yaman, bel fıtığının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Twitter

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Omurlar arasında yer alan diskin önemli görevleri bulunmaktadır. Disk, belde maruz kalınan yükleri karşılayarak vücudun üst kısmını dik tutar, belin her yöne hareket etmesini sağlamaktadır. Diskin içi daha sulu dışı ise daha sert bir yapıdan oluşmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile beraber içte yer alan nucleus pulposus su yapısını kaybederek esnek olması gereken disk mesafe yüksekliğini azalmaktadır. Twitter

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Disk mesafesi maruz kaldığı yükleri taşıyamaz ve diskin dış kısmında ortaya çıkan yırtıkla beraber dışarıya çıkmaya başlamaktadır. Ağır yük kaldırmak, kontrolsüz yapılan bir hareket, trafik kazaları yada yüksekten düşme durumlarında maruz kalınan ani kuvvetler disk yırtılmasına neden olmaktadır. Twitter

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