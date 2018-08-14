Bel ağrınızın sebebi uyku şekliniz olabilir

İnsan hayatının yaklaşık 3'te birinin uykuda geçtiğini dile getirerek, yatış şeklinin bel ağrısına sebep olduğuna dikkat çekti. uykunun sağlık için çok önemlidir yatış şeklinin, uyku kalitesi ve miktarı kadar önemlidir. Yatma şeklinin sağlığımız üzerinde etkileri vardır.
Prof. Dr. Özcan Hız, "Dünya nüfusunun yüzde 95'i her gece aynı pozisyonda yatıyor. Vücudumuzun her geçen yıl değiştiği kaçınılmaz bir gerçek. Bugün size uygun olan bir uyku pozisyonu zaman geçtikçe uygun olmayabilir. Bel kemiği ve diske en az yükün binmesini sağlayan bir yatış şekli, horlamanın da azalmasını sağlayacaktır.
Omurgamız bir bütündür, bel ve boyun omurgaları ayrı düşünülemez. Bel ya da boyun bölgenizde ortaya çıkan bir problem tüm vücudunuzda sorunlara yol açar. Bel ve boyun omurgalarının sağlığı için gün içerisindeki duruş ve oturuş pozisyonlarına dikkat etmemiz önemli ancak yeterli değildir. Omurga sağlığımız üzerinde alışkanlık edindiğimiz uyku pozisyonumuzun ve hatta yatak seçimimizin etkisi büyüktür" dedi.
Yüzüstü yatmanın en tehlikeli uyku pozisyonu olduğunu anlatan Prof. Dr. Özcan Hız, şu bilgileri verdi: "Bu pozisyonda uyumak omurga etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, omurgadan sinirlerin çıktığı deliklerin sıkışmasına sebep olur.
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