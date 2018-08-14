Bel ağrınızın sebebi uyku şekliniz olabilir

Omurgamız bir bütündür, bel ve boyun omurgaları ayrı düşünülemez. Bel ya da boyun bölgenizde ortaya çıkan bir problem tüm vücudunuzda sorunlara yol açar. Bel ve boyun omurgalarının sağlığı için gün içerisindeki duruş ve oturuş pozisyonlarına dikkat etmemiz önemli ancak yeterli değildir. Omurga sağlığımız üzerinde alışkanlık edindiğimiz uyku pozisyonumuzun ve hatta yatak seçimimizin etkisi büyüktür" dedi.



