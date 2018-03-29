Beklenen gün geldi Aleyna Tilki sonunda 18 oldu!

Erken yaşta başladığı müzik kariyeri üzerine, yaşı, tavrı, duruşu oldukça konuşulmuştu. Hatta öyle ki, ailesi, okulu her şeyi eleştirilmiş, eleştirinin ötesine gitmişti. Zor zamanlar geçiren Aleyna Tilkinin hayranları, onu destekleyen sanatçılar, dimdik durdular ve sabrettiler. Ve herkesin konuştuğu o gün sonunda geldi çattı.