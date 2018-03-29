Beklenen gün geldi Aleyna Tilki sonunda 18 oldu!

18 yaşından önce sahnelerde hızlıca çıkış yakalayan ve magazin gündeminde yaşıyla olay olan Aleyna Tilki doğum gününü kutladı. 18 yaşına basan Aleyna Tilki'nin doğum günü partisinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Beklenen gün geldi Aleyna Tilki sonunda 18 oldu!

Erken yaşta başladığı müzik kariyeri üzerine, yaşı, tavrı, duruşu oldukça konuşulmuştu. Hatta öyle ki, ailesi, okulu her şeyi eleştirilmiş, eleştirinin ötesine gitmişti. Zor zamanlar geçiren Aleyna Tilkinin hayranları, onu destekleyen sanatçılar, dimdik durdular ve sabrettiler. Ve herkesin konuştuğu o gün sonunda geldi çattı.

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Beklenen gün geldi Aleyna Tilki sonunda 18 oldu!

SONUNDA 18; sürekli röportajlarında 18 yaşında girmek istediğini, girdikten sonra birçok şey yapacağını söyleyen ve yaşı konusunda fazlasıyla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilji artık 18 oldu ve reşit oldu. Yaşı çok konuşulan genç yıldız doğum gününü özel bir parti ile kutladı...

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Beklenen gün geldi Aleyna Tilki sonunda 18 oldu!

Aleyna Tilki'nin doğum günü partisinden fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı. Partiye Aynur Aydın, Emrah Karaduman gibi ünlü isimlerin yanı sıra Aleyna Tilki'nin kısa bir süre önce boşanan annesi Havva Öztel ile babası Mehmet Tilki de katıldı.

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Beklenen gün geldi Aleyna Tilki sonunda 18 oldu!

ADI AŞK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI; Öte yandan adı sürekli aşk dedikodularına karıştığı Emrah Karaduman'da Aleyna Tilki'nin doğum günü partisindeydi. Bir dönem Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın arasının bozulduğu iddia edilmişti...

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