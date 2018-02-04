Bekir Bozdağ: YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son dakika çarpıcı açıklamalar yaptı. CNN Türk'ün canlı yayınında öldürülen terörist sayısının 932'ye yükseldiğini açıklayan Bozdağ, Menbiç ve Fırat'ın doğusu için de işaret verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, PKK/PYD'ye yönelik operasyon kapsamında sahada ABD askeri ile çatışma riski ile ilgili olarak da "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

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