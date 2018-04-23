Bekaretini satılığa çıkarmıştı! Meğer gerçek başkaymış

2016 yılında bir Alman web sayfasında açık artırmaya çıkardığı bekaretini 2 milyon sterline bir iş adamına satan 19 yaşındaki Romanyalı Aleexandra Kefren, her şeyin yalan olduğunu itiraf etti. Aleexandra Kefren, sitenin basına çıkıp Hollywood yıldızlarının bile bekaretini satın almak için yüksek paralar verdiğini söylemesi için kendisine para verdiğini söyledi. Genç kadın o zamanlar 18 yaşında olduğunu ve anne ve babasına daha iyi bir ev almak için bu teklifi kabul ettiğini itiraf etti.

