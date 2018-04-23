Bekaretini satılığa çıkarmıştı! Meğer gerçek başkaymış

2016 yılında bir Alman web sayfasında açık artırmaya çıkardığı bekaretini 2 milyon sterline bir iş adamına satan 19 yaşındaki Romanyalı Aleexandra Kefren, her şeyin yalan olduğunu itiraf etti.

Bekaretini satılığa çıkarmıştı! Meğer gerçek başkaymış

2016 yılında bir Alman web sayfasında açık artırmaya çıkardığı bekaretini 2 milyon sterline bir iş adamına satan 19 yaşındaki Romanyalı Aleexandra Kefren, her şeyin yalan olduğunu itiraf etti. Aleexandra Kefren, sitenin basına çıkıp Hollywood yıldızlarının bile bekaretini satın almak için yüksek paralar verdiğini söylemesi için kendisine para verdiğini söyledi. Genç kadın o zamanlar 18 yaşında olduğunu ve anne ve babasına daha iyi bir ev almak için bu teklifi kabul ettiğini itiraf etti.

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Bekaretini satılığa çıkarmıştı! Meğer gerçek başkaymış

İngiltere'de bir çok programa katılarak adını duyuran Kefren, sitenin başka kadınları da seks işçisi olarak kullanmak için kendisini kullandığını, genç kızların bu yolla yüz binlerce dolar kazanacaklarının reklamını yaparak onları kandırmaya çalıştığını söyledi. Kefren, sosyal medya aracılığı ile bu siteye denk geldiğini, sitenin kendisine reklam için para teklif ettiğini ve teklifi kabul etmesi halinde dünyaca tanınan bir model olmasına yardımcı olacaklarını ve bunu ailesinin asla bilmeyeceğini söyledikleri belirtti.

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Bekaretini satılığa çıkarmıştı! Meğer gerçek başkaymış

Genç kız Hollywood yıldızlarından bekareti için çok büyük teklif geldiğini söyleyince uluslararası medyanın dikkatini çekti.

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Bekaretini satılığa çıkarmıştı! Meğer gerçek başkaymış

Kefren, isminin duyulmasından sonra ailesini ve en yakın arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

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