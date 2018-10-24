Bekaret testini geçemeyen polis olamayacak! Bekaret testi nasıl yapılıyor?

Endonezya'da polis olmak isteyen kadınlar, bekaret testinden geçirilecek! Peki polis adayı kadınlara bekaret testi nasıl yapılıyor? İşte isyan ettiren o karar...

ENDONEZYA hükümetinin polis olmak isteyen kadınlar için getirdiği yeni zorunluluk ülkede isyan çıkardı. Yeni yasaya göre polis olmak isteyen kadınlar, bekaret testinden geçirilecek! Bekaret testi adayların soyunarak penceresiz bir odaya çifter çifter girerek kontrolden geçirilmesiyle yapılacak...

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Hükümet 17-22 yaş arasında genç kadınlar için uygulamaya soktuğu yeni düzenlemeye göre adaylar önce soyunacak ardından da kapısı olmayan odaya çiftler halinde girerek bekaret testinden geçirilecek. Twitter

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İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre 2014 yılında yedi bin kadın aday polis olmak için eğitime başladı. Endonezya Emniyet Müdürlüğü'nün kriterlerine göre adaylarda şu şartlar aranıyor; Twitter

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