Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiası

4 Haziran 2018'de yapılan seçimlerden önce en çok merak edilen konulardan biri de; bedelli askerlik olmuştu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım da olumlu sinyaller vermişti.

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikte 27 yaş ve 20 bin lira teklifinin Meclis'e sunulduduğu iddia edildi ancak Ak Parti'den yalanlama geldi.

TURAN: EKİM GİBİ GÜNDEME GELEBİLİR: İddia üzerine açıklama yapan AK Parti grup başkan vekili Bülent Turan,"Kulis bilgileri doğru değil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum" dedi.