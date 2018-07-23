Bedelli askerlik için kritik hafta

Bedelli askerlik bekleyenlerin gözü kulağı bu hafta Meclis'teki görüşmelerde olacak. Tatile girmeden önce yoğun bir mesaiye hazırlanan Meclis'te bugünden itibaren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri görüşülecek.

Teklife göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına dair ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

VALİLERE YENİ YETKİLER: Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

GÖZALTI SÜRELERİ DEĞİŞİYOR: Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlar ile TMK kapsamına giren suçlar bakımından gözaltı süresi, 3 yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemeyecek.

Gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek, karar ise hakim tarafından verilecek.

İŞE İADE EDİLENLER İÇİN YENİ DÜZENLEME: Kamu görevinden çıkarılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlardan mahkemelerce göreve iade kararı verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvurunun kabulü kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nda kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek.

Kamu görevine iade edilecekler, eski kadro veya pozisyonuna atanacak ancak yönetici iken kamudan çıkarılanların atamalarında, yöneticilikten önce bulundukları unvanları dikkate alınacak.

Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ile Danıştay daire başkanı ve üyeleri, hakim ve savcılar, askeri hakimler ve Sayıştay mensupları hakkında, kurumlarınca meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin, silah ruhsatları ve pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

BEDELLİ İÇİN DÜZENLEME: Meclis'in yoğun mesai harcayacağı diğer teklif ise yüz binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi olacak.

Teklif, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

İKRAMİYELER ARTIRILIYOR: Teklifle, uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanacak ve yasa dışı alanlarda oynanan bahisler yasal zemine çekilecek. Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak. Böylece, hem yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilecek hem de söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybı önlenmiş olacak.

MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİLE GİRECEK: Meclis, yarın başlayacağı bu haftaki yoğun mesaisinde hafta içi çalışmaların tamamlanmaması halinde, ara vermeden hafta sonu da çalışacak.

TBMM, çalışmalarını tamamladıktan sonra, 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girecek.