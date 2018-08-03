Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayımlandı site çoktü

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu da asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Yüz binlerce aday inceleme yapmak için siteye akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sitede aksamalar yaşandı ve site çöktü.

Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvuru kılavuzunu http://asal.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanırken başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.

Duyurunun yapılmasının ardından vatandaşlar siteye akın edince site kilitlendi.

Düzenlemeden 01 Ocak 1994’ten önce doğan vatandaşlar yararlanacak ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yükümlüler askerlik şubelerine ve yurt dışı temsilciliklerine başvuruda bulunacak. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası veya Halkbank’a 15 bin TL yatıracak. Bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.

Ayrıca, daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen ‘askerliğe elverişli değildir’raporu olanlan da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.