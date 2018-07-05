Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İki yıl önce evlenen Cenk-Ece Tosun çifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Beş aylık hamile olan Ece Tosun'un erkek bebek bekliyor.
Önceki gün yeğenleriyle birlikte renkli fotoğraflar çektiren Ece Tosun'un büyük haberi açıklamasıyla birlikte tüm aile sevinç yaşadı. Sabah'ın haberine göre; Tosun Ailesi, heyecanla bekledikleri minik bebeğe şimdiden Tosun Paşa lakabını taktı.
2 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Çift 2016 Mart ayında Zorlu Center Raffles Otel’de gerçekleştirilen düğünle evlenmişti.
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