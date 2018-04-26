Bebek Firarda filmi gerçek oldu! 1,5 yaşındaki bebek evden böyle kaçtı

Olay, saat 4.20 sıralarında Çukurova ilçesi Beyazevler mahallesi 80024 sokakta meydana geldi. 1.5 yaşındaki Asım bebek bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık unutulan evden dışarı çıktı.

Asım bebek evinin yüz metre ilerisindeki caddeye koşarak geldi. Cadde üzerinde bulunan otel çalışanı Sercan Koç başı boş bir şekilde bebeğin koştuğunu görünce hemen yanına gidip bebeği aldı.

Annesi ve babasının olmadığını fark eden Koç durumu polis ekiplerine bildirdi. Otelin müdürü Mete Erdal da bebekle yakından ilgilenerek bir süre misafir etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği daha sonra ailesine teslim etti. Otel müdürü Mete Erdal, olayı şöyle anlattı: “Personelimiz dışarıda telefonla konuşurken çocuk çıkıyor, karşısına geçiyor. İlk başta 'çocuğu kaçırdığımı düşünürler mi acaba?' diyerek çekiniyor personelimiz. Sonrasında kimsesi olmadığını fark edince yanına gidip kucağına alıp otelimize getiriyor. Söylendiğine göre bakıcısı uyurken kapıyı açmış ve çıkmış. Bebek firarda filmi gibi olmuş.”