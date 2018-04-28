'Bebek bezi var' dedikleri TIR'dan antitank füzesi çıktı!

Ukrayna’dan Zonguldak Limanı’na bebek bezi taşıdığı söylenen ancak antitank füze parçaları ele geçirilen tırın sürücüsü mahkemede mağdur olduğunu ileri sürdü.

'Bebek bezi var' dedikleri TIR'dan antitank füzesi çıktı!

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesi ile ilgili tutuklanan İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.'nin (39) yargılanmasına devam edildi. Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmediğini söyleyen Eskandar E.'nin tahliye talebi reddedildi.

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'Bebek bezi var' dedikleri TIR'dan antitank füzesi çıktı!

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan 2017'de Ukrayna'dan 'Cenk-A' isimli gemiyle gelen İran plakalı TIR'ı X- Ray cihazından geçirdikten sonra şüpheli cisimler fark ederek arama yaptı. İran'a giden TIR'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 2 dürbün ve 2 tetik mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Eskandar E., tutuklandı.

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'Bebek bezi var' dedikleri TIR'dan antitank füzesi çıktı!

Füze parçalarının yakalanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, parçaların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs anti-tanksavar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Cumhuriyet Savcılığınca soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskandar E., hakkında, 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan dava açıldı.

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'Bebek bezi var' dedikleri TIR'dan antitank füzesi çıktı!

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Eskandar E. ve avukatı katıldı. Uzun zamandır cezaevinde olduğunu söyleyen Eskandar E., "Füze parçalarını bilerek ve isteyerek getirmedim. Bana sadece dürbün olduğu söylendi. Ben bunu gizlemedim. Polislere yerini ben gösterdim. Yıllardır Türkiye'ye gidip geliyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Ailem ve ben mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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