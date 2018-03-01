Bebeğinin odasında gördükleri karşısında küçük dilini yuttu!

Mistik olaylara inanır mısınız? İnananlarda var inanmayanlarda... Ancak bazen öyle olaylar yaşanıryor ki duyanlar muallakta kalıyor. İngiltere'de bebeğini kameradan takip eden bir anne, görüntüleri izlediğinde gözlerine inanamadı. Peki anne Bonnie Moore'un bebeğinin yanında gördüğü şey neydi? Basit bir göz yanılması mı yoksa...

