Bebeğinin odasında gördükleri karşısında küçük dilini yuttu!

İNGİLTERE'de Bonnie Moore isimli bir anne bebeğinin odasındaki güvenlik kamerası görüntülerine bakarken gözlerine inanamadı. Bebeği Athea'nın yanında biri yatıyordu. Koşa koşa kızı Athea'nın odasına giden anne bakın ne ile karşılaştı..

Bebeğinin odasında gördükleri karşısında küçük dilini yuttu!

Mistik olaylara inanır mısınız? İnananlarda var inanmayanlarda... Ancak bazen öyle olaylar yaşanıryor ki duyanlar muallakta kalıyor. İngiltere'de bebeğini kameradan takip eden bir anne, görüntüleri izlediğinde gözlerine inanamadı. Peki anne Bonnie Moore'un bebeğinin yanında gördüğü şey neydi? Basit bir göz yanılması mı yoksa...

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Bebeğinin odasında gördükleri karşısında küçük dilini yuttu!

İngiltere’de yaşayan Bonnie Moore, pek çok anne gibi çocuğunun uyku düzenini kamerayla takip ediyor. Moore geçtiğimiz günlerde 1 yaşındaki kızını kontrol etmek için izleme monitörüne baktığında gözlerine inanamadı.

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Bebeğinin odasında gördükleri karşısında küçük dilini yuttu!

Athea isimli kızının neredeyse kadrajın dışında olduğunu fark eden anne, küçük çocuğun yanında uzanan bir şekil olduğunu gördü. Kızının yanına giden Moore, Athea’yı huzurlu bir şekilde uyurken buldu.

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Bebeğinin odasında gördükleri karşısında küçük dilini yuttu!

Ne yapacağını şaşıran Moore, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kamera görüntülerini gören genç kadının arkadaşları, söz konusu figürün özel bir kişinin ruhu olduğu görüşünde birleşti.

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