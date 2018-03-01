Bebeğinin odasında gördükleri karşısında küçük dilini yuttu!

Mistik olaylara inanır mısınız? İnananlarda var inanmayanlarda... Ancak bazen öyle olaylar yaşanıryor ki duyanlar muallakta kalıyor. İngiltere'de bebeğini kameradan takip eden bir anne, görüntüleri izlediğinde gözlerine inanamadı. Peki anne Bonnie Moore'un bebeğinin yanında gördüğü şey neydi? Basit bir göz yanılması mı yoksa...
İngiltere’de yaşayan Bonnie Moore, pek çok anne gibi çocuğunun uyku düzenini kamerayla takip ediyor. Moore geçtiğimiz günlerde 1 yaşındaki kızını kontrol etmek için izleme monitörüne baktığında gözlerine inanamadı.
Athea isimli kızının neredeyse kadrajın dışında olduğunu fark eden anne, küçük çocuğun yanında uzanan bir şekil olduğunu gördü. Kızının yanına giden Moore, Athea’yı huzurlu bir şekilde uyurken buldu.
Ne yapacağını şaşıran Moore, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kamera görüntülerini gören genç kadının arkadaşları, söz konusu figürün özel bir kişinin ruhu olduğu görüşünde birleşti.
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