Bebeğini emziren baba! Görenler hayrete düştü

Fakat, April hastalığın bir şekilde olumsuz etkilerini aşmayı başardı ve onun için acil ciltten cilde temas yöntemi ile bir doğum planı yapıldı. Ancak bazı komplikasyonlar oluştu ve April acil durum ile doğuma alındı. Doğumdan sonra April minik bebeği ile eşinden ayrıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.