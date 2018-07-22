Bebeğini emziren baba! Görenler hayrete düştü

Erkeklerinde bebek emzirebildiği hiç aklınıza gelir miydi? Bu görüntüler sosyal medya da çok konuşulmaya başlandı. İşte bebeğini emziren o baba.
Maxamillian ve April Neubauer kısa süre önce ilk çocuklarını kucaklarına aldılar. April Neubauer asla çocuk sahibi olamayacağını sanıyordu. Düzensiz periyotlara neden olan hormonsal bir rahatsızlığı vardı.
Fakat, April hastalığın bir şekilde olumsuz etkilerini aşmayı başardı ve onun için acil ciltten cilde temas yöntemi ile bir doğum planı yapıldı. Ancak bazı komplikasyonlar oluştu ve April acil durum ile doğuma alındı. Doğumdan sonra April minik bebeği ile eşinden ayrıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Baba Maxamillian ise o sırada bir hemşire tarafından yenidoğan bebeğini emzirmeye ikna oldu. Love What Matters, dergisine verdiği röportajda bu kararı nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:
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