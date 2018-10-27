Bebeğin turnede uykusu gelirse!Sosyal medyayı sallayan görüntü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi turne için Erzurum’dan otobüsle Denizli’ye yola çıktı. Turne için yola çıkanlar arasında tiyatro oyununun yönetmeni Emrah Çılgı ve eşi yönetmen yardımcısı Gonca Çılgı’nın 11 aylık bebekleri Ravza Ilgın Çılgı’da yer aldı.

Yolda uyumamak için direnen bebeği uyutmak için tiyatro ekibi ilginç yöntem denedi. Battaniye içerisine konulan bebeği sallayıp yüksek sesle de şarkılar söyleyen tiyatrocular uzun uğraşlar sonucu uyutmayı başardılar.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)