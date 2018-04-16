BBC'den 'Çıplak Yayın' yaptılar! Seks mi konuştular?..

Gazeteciler Jenny Eells ve Kat Harbourne BBC Radyosu'nun, kendileri ve konuklarının çıplak olarak katıldığı "Çıplak Yayın" (Naked Podcast) gerçekleştirdi. Programın amacı kadınların kendi bedenleriyle yaşadıkları sorunlara ve çıplaklıkla ilişkilerine dikkat çekmek olarak açıklandı.

BBC Radyosu'nun iki sunucusu, kendileri ve konuklarının çıplak olarak katıldığı "Çıplak Yayın" (Naked Podcast) adlı yaklaşık birer saatten 10 bölümlük internet programının yayınına bugün başladı. BBC Sheffield Radyosu için bir yıldır hazırlanan ve program ile kadınların kendi bedenleriyle yaşadıkları sorunlara ve çıplaklıkla ilişkilerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Programı sunan iki gazeteci Jenny Eels ve Kat Harbourne, özel hayatlarında da iyi arkadaşlar. "İnsan tuhaf hissediyor ve utanıyor ama çıplaklık herkeste bu duyguları uyandırdığından eşit koşullardayız" diyorlar. Twitter

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Çıplak sunucular programda dinleyicilerine "çok açık, komik ve cesur" olma sözü verdi. Program öncesinde konuklarıyla birlikte soyunmaya başlarlarken Jenny anlatıyor: "Kat bu fikri ortaya attı ben de onu hayata geçirmeye zorladım. Çıplak ve cesur olmanın şahane bir şey olduğunu düşündüm" diyor. Twitter

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"İnsanların, çıplak olunca içlerini de daha rahat döküp dökmeyeceğini görmek istedik sanıyorum. Döküyorlar mı? Konuştuğumuz hanımlara bakarak, kesinlikle, hiç tereddütsüz kesinlikle döküyorlar diyebiliriz" diye sürdürüyor. Twitter

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