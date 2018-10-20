Bazı insanların damarları neden daha belirgin olur? İşte yanıtı!

Kanı ve oksijeni vücudumuzun kritik bölgelerine taşımakla görevli olan damarlar bazı insanlarda neden daha belirgin olur ? Damarlarınız görünür hale geldiyse ve bunun neden olduğunu anlayamıyorsanız işte cevabı…

Bazı insanların damarları neden daha belirgin olur? İşte yanıtı!

Koyu ciltlere göre açık cilt rengine sahip olan kişilerin daha görünür damarlara sahip olduğunu söylüyen uzmanlar, "İnce cilt de buna yol açıyor olabilir. Yaşlandıkça, cildin altındaki yağ tabakası daha da incelir. Bu nedenle yaşlı insanlar genellikle ellerinde, bacaklarında ve vücudun diğer bölgelerinde belirgin damarlara sahiptir" diyor.

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Bazı insanların damarları neden daha belirgin olur? İşte yanıtı!

EGZERSİZ YAPTIKTAN SONRA BELİRGİN HALE GELEBİLİR: Egzersiz sırasında damarların belirgin olması gayet normaldir. Egzersiz yaparken, kaslarınız çalışır, şişer ve damarlarınızı cildin yüzeyine doğru iter. Onları görünür hale getirir. Egzersiz yaptıktan sonra da kaslarınız geri çekilir ve damarlarınız daha az görünür hale gelir.

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Bazı insanların damarları neden daha belirgin olur? İşte yanıtı!

HAMİLE KADINLARDA DA SIKÇA GÖRÜLÜYOR: Hamile bir kadının kan hacmi hamile olmayan bir kadından daha yüksektir ve damarlar bu artan kan miktarına ayak uydurmaya çalışır. Hamilelik sırasında görünür damarlar yaşasanız da, muhtemelen doğumdan sonra kaybolacaktır.

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Bazı insanların damarları neden daha belirgin olur? İşte yanıtı!

VÜCUT YAĞ ORANINIZ DÜŞÜKSE BELİRGİN DAMAR DOĞALDIR: Düşük vücut yağına sahipseniz, damarlarınızın görünür olmasının bir nedeni olabilir. Zayıf insanlar ince deriye sahiptir ve ince yağ tabakası, damarları tamamen kaplayamaz. Bu durum da damarları belirgin yapar.

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