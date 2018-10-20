Bazı insanların damarları neden daha belirgin olur? İşte yanıtı!

Koyu ciltlere göre açık cilt rengine sahip olan kişilerin daha görünür damarlara sahip olduğunu söylüyen uzmanlar, "İnce cilt de buna yol açıyor olabilir. Yaşlandıkça, cildin altındaki yağ tabakası daha da incelir. Bu nedenle yaşlı insanlar genellikle ellerinde, bacaklarında ve vücudun diğer bölgelerinde belirgin damarlara sahiptir" diyor.