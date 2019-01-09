Bazı insanlar neden daha fazla üşür?

HMS Beagle, Ateş Toprakları’nın güney burnuna yanaştığında; Charles Darwin, yerel halkın soğukla başa çıkma kapasitesini yorumlamıştı : Bir gün, yeni doğan bir bebeği emziren bir kadın geminin yanına gelmişti ve sadece merak ettiği için orada durmuştu. Bu sırada karla karışık yağmur, kendisinin çıplak göğsüne ve çıplak bebeğinin cildine düşerek eriyordu.
Japon inci dalgıçları, dalgıç kıyafetinin sağladığı rahatlık olmaksızın, soğuk suda uzun süreler boyunca dalış yapabiliyorlar. Ancak pek çoğumuz, nispeten sıcak olan Pasifik veya Hint Okyanusları diyafram bölgemize geldiği zaman sızlanıyoruz.
Bu yüzden, soğuk suya atladığımızda, soğuk suda bir süre kalmaya göre çok daha fazla üşüyoruz; çünkü birincisinde cilt sıcaklığı hızlı bir şekilde düşerken, ikincisinde ise cilt sıcaklığı düşük fakat sabit oluyor.
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