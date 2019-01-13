Batman'da akılalmaz olay! Otogarın tuvaletinde sesler duyunca...

BATMAN şehirlerarası otogarındaki kadın tuvaletinde, battaniyeye sarılı bir haftalık kız bebek bulundu. Bebeği buraya terk eden kişinin M.E. olduğunu tespit eden ekipler, kadının yakalanması için çalışma başlattı. Olay dün saat 21.00 sıralarında Batman şehirlerarası otogarında meydana geldi.

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