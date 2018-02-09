Başörtülü kız daha fazla dayanamayıp yarışmadan çekildi

Ibtissem, kendisine "bu zor günlerinde" destek olan herkese teşekkür ederken mücadeleyi sürdüreceği mesajını verdi. Yarışmanın yapımını üstlenen ITV Studios France isimli şirket de "Ibtissem'in kararına saygı duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

TF1'den yapılan açıklamada ise istifa "sorumluluk duygusuyla alınmış bir karar" ifadeleriyle değerlendirilirken Ibtissem'e sanat hayatında başarılar dilendi.

Genç kız, geçen cumartesi günü yayınlanan yarışmanın ardından başörtülü olduğu ve daha önce "Gülümse Filistin" adlı şarkıyı seslendirerek Filistin halkına desteğini ifade ettiği için sosyal medya ve basında çok sayıda eleştiri ve ırkçı saldırının hedefi haline gelmişti.