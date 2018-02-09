Başörtülü kız daha fazla dayanamayıp yarışmadan çekildi

Fransa'da ses yarışmasına katılan Mennel Ibtissem, başörtülü olduğu için aleyhine sürdürülen kampanyaların ardından yarışmadan çekilme kararı aldı.

Başörtülü kız daha fazla dayanamayıp yarışmadan çekildi

Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan "The Voice" adlı yarışmaya katılarak ünlü şarkıcı Leonard Cohen'in "Hallelujah" isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendiren 22 yaşındaki Mennel Ibtissem, sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından yarışmadan ayrılma kararı aldı. Kararını Facebook sayfasından duyuran genç şarkıcı, son günlerde yaşanan gergin ortamdan çok etkilendiğini belirtti.

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Başörtülü kız daha fazla dayanamayıp yarışmadan çekildi

Ibtissem, kendisine "bu zor günlerinde" destek olan herkese teşekkür ederken mücadeleyi sürdüreceği mesajını verdi. Yarışmanın yapımını üstlenen ITV Studios France isimli şirket de "Ibtissem'in kararına saygı duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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Başörtülü kız daha fazla dayanamayıp yarışmadan çekildi

TF1'den yapılan açıklamada ise istifa "sorumluluk duygusuyla alınmış bir karar" ifadeleriyle değerlendirilirken Ibtissem'e sanat hayatında başarılar dilendi.

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Başörtülü kız daha fazla dayanamayıp yarışmadan çekildi

Genç kız, geçen cumartesi günü yayınlanan yarışmanın ardından başörtülü olduğu ve daha önce "Gülümse Filistin" adlı şarkıyı seslendirerek Filistin halkına desteğini ifade ettiği için sosyal medya ve basında çok sayıda eleştiri ve ırkçı saldırının hedefi haline gelmişti.

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