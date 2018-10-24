Başkonsolosluk konutu önünde bekleyiş sürüyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bahçesinde bulunan kuyuda arama yapılacağı belirtilen Başkonsolosluk konutu önünde basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Ekiplerin, konuta gelerek kuyuda arama yapması bekleniyor.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bahçesinde bulunan kuyuda arama yapılacağı belirtilen Başkonsolosluk konutu önünde basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Ekiplerin, konuta gelerek kuyuda arama yapması bekleniyor.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bahçesinde bulunan kuyuda arama yapılacağı belirtilen Başkonsolosluk konutu önünde basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Ekiplerin, konuta gelerek kuyuda arama yapması bekleniyor.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bahçesinde bulunan kuyuda arama yapılacağı belirtilen Başkonsolosluk konutu önünde basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Ekiplerin, konuta gelerek kuyuda arama yapması bekleniyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER