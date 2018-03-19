Başkan Uysal ‘metro yatırımlarında öncelik’ konusuna açıklık getirdi

AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Kadıköy’e, Bakırköy’e, Şişli’ye yaptığımız gibi belediyesi CHP’de olan Beylikdüzü’ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy’e de metro götüreceğiz” dedi. Konuşmasında İstanbulluların tamamına hizmet etmek için görevde olduğunu, hizmeti bütün ilçelere eşit dağıtacaklarını, bunu yaparken de bugüne kadar ihmal edilen ilçelere öncelik vereceklerini söylediğini vurgulayan Mevlüt Uysal, “Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz” dedi.

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