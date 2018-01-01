Başkan Mustafa Tuna vatandaşların sorunlarını dinledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen Halk Gününde vatandaşlar ile birebir görüşen, sorunlarını dinleyen Tuna, “Yeni yılın ilk gününde vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla beraber olmayı tercih ettik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini değerlendiriyoruz. El birliğiyle daha güzel yarınlara ulaşacağız. Hayat devam ettiği sürece ihtiyaçlar bitmez. Önemli olan el birliğiyle o ihtiyaçları adım adım gidermek. Bugün ağırlıklı olarak vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve muhtarlarımız ile bir araya geldik. Vatandaşlarımız ile birlikte olmak bize mutluluk veriyor. Tatil kelimesini biz öğrenemedik. Kelimenin anlamını bilemiyorum. Tatil, huzur ise, mutluluk ise, rahatlanacak bir şey ise ben vatandaşlarımla beraber olunca rahat ediyorum. Onların taleplerini dinleyip, onlara yardımcı olabildiğim ölçüde mutlu oluyorum. Benim için en güzel tatil” açıklamasını yaptı.