Başıboş bırakılan bebek ölüm ile burun buruna geldi

Çin'de bir AVM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde başıboş kalan bir bebek, yürüyen merdivenlerden düştü.

Çin'in Jiangsu eyaletinde kaydedilen görüntülerde başıboş kalan bir bebek, arabasıyla birlikte yürüyen merdivenlerden düştü.

Ölümle burun buruna gelen bebek, bir asker tarafından kurtarılıyor. Bebeğin ailesinin ise AVM'de restoran işlettiği, o gün işlerinin yoğun olması sebebiyle bebeğe dikkat etmedikleri bildirildi.