Başbakan'dan Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası' iddiasına yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak 'Kurlardaki değişkenlik geçici durumdur. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri sınırlı ve geçicidir. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Tüm makro ekonomik göstergelerimiz gayet iyidir. Bu yıl kurulan şirket sayısı artmış vaziyette. Herhangi bir tereddüte mahal yok' dedi.

FETÖ BORSASI İDDİASI: AK Partili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" şeklinde konuştu.